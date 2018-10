Brennender Kleintransporter

Nr. 2088

Noch ungeklärt ist die Ursache, warum heute früh ein Kleintransporter in Moabit in Flammen aufging. Gegen 4.30 Uhr alarmierte eine Anwohnerin Polizei und Feuerwehr in die Kaiserin-Augusta-Allee, nachdem sie von einem Unbekannten auf einen dort im Parkhaus stehenden, brennenden VW Crafter aufmerksam gemacht wurde. Die eintreffenden Brandbekämpfer löschten das Feuer, konnten jedoch ein Übergreifen auf einen danebenstehenden Bentley nicht verhindern. Der VW, dessen Halter bisher nicht ermittelt werden konnte, brannte vollständig aus. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.