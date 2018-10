Erfolgreiche Wohnungsdurchsuchung

Nr. 2085

Bei einer Wohnungsdurchsuchung gestern Nachmittag in Friedrichshain wurden die Beamten fündig. Nach einem anonymen Tipp und umfangreichen Ermittlungen klingelten die Polizisten gegen 17.25 Uhr an einer Wohnungstür in der Grünberger Straße. Die richterlich angeordnete Durchsuchung führte zum Auffinden unter anderem mehrerer Cannabisprodukte sowie von Bargeld, bei dem es sich offenbar um Handelserlös handelte. Das Gefundene wurde beschlagnahmt. Zivilpolizisten nahmen den 35-jährigen Wohnungsmieter vorläufig fest. Er wurde anschließend der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 überstellt, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.