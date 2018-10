Einnahmen geraubt

Nr. 2084

Bei einem Raub in der vergangenen Nacht in Moabit kam der Angestellte mit einem Schrecken davon. Den Aussagen des 37-Jährigen zufolge betraten gegen 2.40 Uhr drei maskierte Unbekannte die Spielhalle in der Lübecker Straße. Hier sollen sie unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers die Herausgabe der Einnahmen gefordert haben. Der Mitarbeiter kam dem nach. Anschließend flüchtete das Räuber-Trio in unbekannte Richtung. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.