Unfall in Folge gesundheitlicher Probleme - fünf Verletzte

Nr. 2080

In Charlottenburg kam es heute Mittag in Folge gesundheitlicher Probleme eines Autofahrers zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Männern und einer verletzten Frau. Bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben zufolge befuhr ein 29-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit seinem Audi die Gotzkowskybrücke und anschließend die Helmholtzstraße. Kurz hinter der Franklinstraße geriet der Audi in den Gegenverkehr und touchierte mit dem Heck seines Wagens einen entgegenkommenden Skoda, mit dem ein 39-Jähriger in der Helmholtzstraße in Richtung Gotzkowskybrücke unterwegs war. Der Audi fuhr dann weiter, geriet auf den Gehweg auf der linken Seite und stieß gegen ein Haltestellenschild. Anschließend prallte der Wagen gegen eine Hauswand, beschädigte einen geparkten Mercedes und traf dann zwei 45 und 48 Jahre alte Männer, die auf der Terrasse eines Cafés saßen sowie eine 50-jährige Mitarbeiterin des Lokals. Ein Begleiter der Männer konnte sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Anschließend kam der Audi zum Stehen. Der Audi-Fahrer, der offenbar einen Krampfanfall erlitten hatte, und die beiden Männer kamen zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Die Angestellte verbleibt mit Prellungen zur Beobachtung in einer Klinik. Der 39-jährige Skoda-Fahrer stand unter dem Eindruck des Geschehens und wurde ambulant behandelt. Während der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Helmholtzstraße zwischen Franklin- und Pascalstraße bis etwa 18 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2.