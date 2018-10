Motorrad brannte - ein Schwerverletzter

Nr. 2079

Bei einem Unfall heute Mittag in Steglitz wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 69-Jähriger war gegen 13.30 Uhr mit einem VW in der Grabertstraße in Richtung Steglitzer Damm unterwegs. Als er in diesen einfuhr, stieß er mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer zusammen. Der 61-Jährige war mit seiner Yamaha im Steglitzer Damm in Richtung Munsterdamm unterwegs. In der Folge der Kollision fing die Maschine Feuer und der Fahrer konnte sich nur mit einem Sprung vom Motorrad vor den Flammen retten. Alarmierte Feuerwehrleute löschten den Brand. Der Kradfahrer kam mit schweren Bein- und Armverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 übernahm die Unfallbearbeitung.