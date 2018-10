Radfahrer verstorben

Nr. 2078

Ein Radfahrer verstarb heute Vormittag nach einem Verkehrsunfall in Adlershof. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 62-Jähriger gegen 11.15 Uhr mit einem Laster mit Ladekran die Hermann-Dorner-Allee in Richtung Ernst-Ruska-Ufer, bog nach rechts in den Eisenhutweg ab und erfasste den 34 Jahre alten Radfahrer, der auf dem Radweg in selber Richtung unterwegs war und geradeaus weiter fahren wollte. Der Zweiradfahrer erlitt schwerste Verletzungen und erlag diesen am Unfallort. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme bis etwa 15 Uhr gesperrt. Die Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 übernommen.