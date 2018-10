Zetteltrick

Nr. 2071

Mit der Bitte um einen Zettel gelang es heute Vormittag gegen 11.30 Uhr zwei Frauen, eine 88-Jährige in ihrer Wohnung in Neukölln so abzulenken, dass sie Bargeld und Goldschmuck entwenden konnten.

Die Seniorin schildert, dass die beiden Frauen ihr durch die offene Tür ihrer Wohnung im Rufacher Weg gefolgt sind, als sie gerade vom Einkaufen zurückgekehrt war. Eine Täterin habe sie um den Zettel gebeten, vorgeblich, um einer Nachbarin eine Nachricht zu hinterlassen. Dann sei sie noch um ein Glas Wasser gebeten worden, bevor beide Frauen die Wohnung fluchtartig verließen und sie den Verlust ihrer Wertsachen feststellen musste.

Präventionshinweise finden Sie auf unserer Seite Trickdiebstahl und Trickbetrug in der Wohnung.