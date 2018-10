Ein Mieter in Charlottenburg meldete in der Nacht zum 4. Oktober 2018 gegen 01.20 Uhr ein Feuer in seinem Wohnhaus im Heilmannring.

Der brennende Sperrholzstapel im Kellervorraum wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 22 nahmen einen 25-jährigen Tatverdächtigen fest, erfassten seine Personalien und ließen ihn erkennungsdienstlich behandeln.

Ob er das Feuer vorsätzlich gelegt hat, ermittelt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.