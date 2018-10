Zusammenstoß zwischen Renault und Taxi - fünf Verletzte

Nr. 2059

Heute Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf, bei dem zwei Frauen und drei Männer verletzt wurden. Gegen 7.20 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Renault in der Bundesallee in Richtung Bundesplatz unterwegs und soll an der Bundesallee Ecke Hildegardstraße bei Rot in die Kreuzung eingefahren sein. Dabei stieß er mit dem Taxi, das von rechts aus der Hildegardstraße kam, zusammen. Der 42-jährige Taxifahrer wurde bei der Kollision eingeklemmt. Herbeigerufene Rettungskräfte mussten ihn aus dem Taxi befreien. Der Taxi- sowie der Renault-Fahrer als auch zwei 18- und 22-jährige Mitfahrerinnen in dem Renault wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser, in denen sie stationär aufgenommen wurden. Der 48-jährige Fahrgast des Taxifahrers erlitt einen Schock und wurde von Sanitätern am Ort behandelt. Eine freiwillige Atemalkoholmessung bei dem Renault-Fahrer ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Ihm wurde Blut abgenommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Die weitere Unfallbearbeitung übernahm der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2.