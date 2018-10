Mehrfach zugeschlagen - Festnahme

Nr. 2058

Gestern Abend wurde ein Mann bei einem Angriff in Grunewald schwer verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge betrat der 42-Jährige gegen 20.20 Uhr ein Grundstück in der Gneiststraße, als er von einem Mann von hinten attackiert und mit einem länglichen Gegenstand mehrfach gegen den Kopf geschlagen worden sein soll. In der Folge ging der 42-Jährige zu Boden und soll weiter Schläge auf Kopf und Körper erhalten haben. Im Fallen hatte der Angegriffene den Tatverdächtigen erkannt. Er war zunächst geflüchtet und wurde kurz darauf an seiner Wohnanschrift in der Hohenzollernstraße vorläufig festgenommen. Rettungskräfte hatten den 42-Jährigen zwischenzeitlich mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-jährige Festgenommene wurde zur Gefangenensammelstelle gebracht und der Kriminalpolizei der Direktion 2 übergeben.