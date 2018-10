Nr. 2057

Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht ein Auto in Neukölln an. Gegen 23 Uhr bemerkte ein Zeuge in der Morusstraße Ecke Mittelweg ein Feuer an einem am Fahrbahnrand geparkten Opel. Daraufhin alarmierte er Feuerwehr und Polizei. Der Wagen brannte fast vollständig aus. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.