Nach Gemäldediebstahl – mutmaßliche Täter mit Bildern gesucht

Nr. 2055

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe bei der Suche nach zwei noch unbekannten Männern.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen diese am 18. März 2018, in der Zeit von 4 bis 5 Uhr, in einem Club in der Storkower Straße in Prenzlauer Berg während der After-Show-Party einer Vernissage das Gemälde „Aztec Calendar“ des Künstlers Kobransky entwendet haben.