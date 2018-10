Nr. 2053

In Zehlendorf wurde gestern Abend ein Auto angezündet. Ein Anwohner bemerkte gegen 20.25 Uhr Feuer an einem am Viernheimer Weg Ecke Salemer Steig abgestellten BMW und begann damit, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Anschließend kam die alarmierte Feuerwehr zum Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt. Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen zu der Brandstiftung übernommen.