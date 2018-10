Nr. 2049

Heute Morgen wurde an einem Bürgerbüro einer Partei in der Wendenschloßstraße in Köpenick eine Sachbeschädigung festgestellt. Gegen 9 Uhr bemerkte eine Streife des Zentralen Objektschutzes, dass Teile einer an der Hauswand angebrachten Hinweistafel herausgebrochen wurden. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.