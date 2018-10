Fahrradunfall – Frau lebensgefährlich verletzt

Nr. 2047

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute Morgen in Kreuzberg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 25-Jährige gegen 7.30 Uhr mit ihrem Rad in der Prinzenstraße unterwegs und bog am Moritzplatz nach links in die Oranienstraße, Fahrtrichtung Rudi-Dutschke-Straße, ab. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Rad, stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Es besteht Lebensgefahr. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.