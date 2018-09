Absturz einer sogenannten Drohne

Nr. 2037

Gestern Nachmittag kam es in Kaulsdorf zu dem Absturz eines Quadcopters. Bei dem Versuch Fotos von einer Veranstaltung zu machen, stürzte kurz nach 15 Uhr in der Hellersdorfer Straße das Fluggerät aus etwa 30 Meter Höhe zu Boden und verletzte dabei vier Menschen leicht. Diese konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Bisherigen Ermittlungen zufolge, kam es aufgrund einer zu geringen Akkuleistung zu dem Absturz. Der Verursacher musste eine erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht nun den Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr eines Fachkommissariats beim Landeskriminalamt entgegen.