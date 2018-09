Alkoholisierter Fahrer beschädigt acht Autos

Charlottenburg-Wilmersdorf/Mitte

Nr. 2034

Kurz hintereinander verursachte der 23-jährige Fahrer eines Renault in der vergangenen Nacht zwei Verkehrsunfälle in Charlottenburg-Nord und Moabit. Nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen bog der 23-Jährige gegen 1.25 Uhr mit dem Pkw von der Autobahnabfahrt kommend nach rechts auf die Goerdelerdammbrücke ein, geriet auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit einem VW, dessen Fahrer dort verkehrsbedingt hielt, und setzte dann seine Fahrt in Richtung Sickingenstraße fort. Der VW-Fahrer, ein 42-jähriger Polizist außer Dienst, folgte dem Unfallfahrer und beobachtete an der Kreuzung Sickigenstraße/Beusselstraße, wie der Renault fünf rechts parkende Autos rammte, anschließend auf die Gegenfahrbahn schleuderte und zwei weitere links parkende Fahrzeuge beschädigte, auf den Gehweg geriet, an einer Hauswand entlang schrammte und schließlich zum Stehen kam. Der 42-Jährige versetzte sich in den Dienst und gab sich als Polizist zu erkennen, folgte den nun zu Fuß Flüchtenden und holte ihn in der Wiclefstraße ein. Dort versuchte der Unfallfahrer dem Beamten einen Faustschlag ins Gesicht zu versetzen, wehrte sich gegen die Festnahme und biss dem Polizisten durch die Jacke in einen Unterarm. Nachdem alarmierte Kollegen den jungen Mann übernommen hatten, stellten diese fest, dass er sich bei den Zusammenstößen mit den Fahrzeugen verletzt hatte. Er wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Da der 23-Jährige deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Ferner fanden die Einsatzkräfte heraus, dass der Renault-Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hatte.

Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Beusselstraße zwischen Siemensstraße/Sickingenstraße und Wiclefstraße/Wittstocker Straße bis 5.45 Uhr gesperrt.