Motorradfahrer tödlich verunglückt

Nr. 2029

An den Folgen eines Verkehrsunfalles verstarb gestern Abend ein Mann in Friedrichshagen. Nach ersten Erkenntnissen war der 23-jähriger Kradfahrer gegen 20.30 Uhr auf der Dahlwitzer Landstraße, aus Richtung Bölschestraße in Richtung Friedrichshagener Chaussee, unterwegs. Nach einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Ortsausgangsschild. Hierbei wurde er von der Honda in einen Straßengraben geschleudert. Das Motorrad prallte noch gegen einen Baum und kam dort zum Liegen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch eintreffende Rettungskräfte verstarb der 23-Jährige noch am Unfallort. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Fahrer keine Fahrerlaubnis. Zudem existierte für das Motorrad keine gültige Haftpflichtversicherung. Die weitere Bearbeitung des Verkehrsunfalles übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6.