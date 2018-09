Nr. 2027

Unbekannte haben heute früh im Stadtgebiet Mülltonnen und Autoreifen angezündet sowie Plakate mit Bezug zum Besuch des türkischen Staatspräsidenten in Berlin angebracht. Gegen 6 Uhr brannte eine Mülltonne im Goerdelersteig. Fast zeitgleich zündeten Unbekannte Heerstraße Ecke Pichelsdorfer Straße mehrere Autoreifen an. Auch im Volkspark Wilmersdorf und im Tempelhofer Weg zündeten Unbekannte Mülltonnen an. In allen Fällen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen.