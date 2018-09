Kinderwagen in Brand gesetzt

Nr. 2024

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Moabit. Gegen 1 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Haus in der Zwinglistraße alarmiert. Die Brandbekämpfer stellten im Erdgeschoss des Hausflures zwei brennende Kinderwagen fest und löschten die Flammen. Durch die starke Rauchentwicklung wurden 14 Bewohner leicht verletzt und ambulant mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.