Zwei Raubtaten in kurzer Zeit

Nr. 2016

In der vergangenen Nacht überfielen Unbekannte zwei Männer in kurzer Zeit in Gesundbrunnen. Gegen 0.30 Uhr erhielt ein 31-Jähriger, der durch den Volkspark Humboldthain ging, plötzlich einen Schlag gegen den Hinterkopf. Bereits am Boden liegend erhielt er weitere Schläge. Die ungefähr fünfköpfige Tätergruppe raubte den 31-Jährigen aus und flüchtete anschließend in Richtung S-Bahnhof Humboldthain. Kurze Zeit später erhielt ein 24-Jähriger, der ebenfalls im Park unterwegs war, mehrere Tritte und Schläge, bevor die Gruppe auch ihn ausraubte und dann flüchtete. Während der Jüngere die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verließ, musste der Ältere stationär verbleiben. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 übernahm die Ermittlungen, bei denen zunächst von derselben Tätergruppe ausgegangen wird.