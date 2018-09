Gestohlene Tagebücher von John Lennon wieder im Besitz von Witwe Yoko Ono

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2008

Vertreter eines Fachkommissariats des Landeskriminalamts Berlin haben vergangenen Freitag die gestohlenen Tagebücher John Lennon’s und weitere gestohlene Gegenstände aus dessen Nachlass an den Rechtsanwalt der Witwe, Frau Yoko Ono, übergeben. Die Gegenstände waren mutmaßlich von dem ehemaligen Chauffeur Yoko Ono’s aus den Apartments der Geschädigten in New York entwendet worden. Sie wurden im Juli vergangenen Jahres bei dem Insolvenzverwalter eines Berliner Auktionshauses durch die Polizei Berlin sichergestellt. Der ehemalige Chauffeur hatte sie gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen bei dem Auktionshaus zur Versteigerung eingeliefert.

Die sehr persönlichen Tagebücher und mit Erinnerungen behafteten Gegenstände sind nunmehr wieder zurück im Besitz der Witwe John Lennon’s. Das Ermittlungsverfahren gegen die beiden Beschuldigten ist noch nicht abgeschlossen und dauert an.