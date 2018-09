Supermarkt überfallen

Nr. 2003

Unbekannte beraubten gestern Abend einen Supermarkt in Reinickendorf. Nach Zeugenaussagen betraten kurz vor 21 Uhr zwei Maskierte das Geschäft in der Pankower Allee und bedrohten die drei anwesenden Angestellten mit einer Schusswaffe. Anschließend forderten sie die drei Frauen auf, sich auf den Boden zu legen. Dann brachen sie mit einem mitgebrachten Werkzeug ein Wertbehältnis auf und entnahmen Geld aus einer Kasse. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung. Die drei Kassiererinnen blieben unverletzt. Die Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1.