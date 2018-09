Tür geöffnet - Verkehrsunfall

Nr. 2001

Heute Vormittag verletzte sich eine Radfahrerin in Friedenau schwer, nachdem sie gegen eine plötzlich geöffnete Autotür fuhr. Den ersten Ermittlungen zufolge öffnete gegen 11.30 Uhr ein 38-Jähriger plötzlich die Fahrertür eines Mercedes-Transporters, den er zuvor am rechten Fahrbahnrand der Rheinstraße geparkt hatte, so dass die auf dem Fahrradschutzstreifen von hinten kommende 50-Jährige dagegen fuhr und stürzte. Hierbei zog sie sich schwere Kopf-, Arm-, und Beinverletzungen zu. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 hat die Unfallbearbeitung übernommen.