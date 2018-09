Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1997

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Mariendorf wurde ein 59-Jähriger schwer verletzt. Zeugenaussagen zufolge befuhr der Mann gegen 12.35 Uhr den Radweg in der Großbeerenstraße in Fahrtrichtung Marienfelder Allee. Am Ende des Radweges soll er in den fließenden Verkehr gefahren sein. Hierbei kam es zur Berührung mit dem LKW eines 32-Jährigen, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der 59-Jährige stürzte und wurde vom Sattelauflieger erfasst. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Radfahrer mit schweren Verletzungen am Arm zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.