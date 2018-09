Taschendiebe festgehalten

Nr. 1996

Nach einem Diebstahl gestern Nachmittag in Neukölln konnten zwei Männer festgenommen werden. Aussagen zufolge saßen eine 61- Jährige und ein 29-Jähriger gegen 14.15 Uhr mit zwei weiteren Begleitern in einem Restaurant in der Reuterstraße. Die am Nebentisch sitzenden jungen Männer im Alter von 20 und 29 Jahren sollen hier in die über den Stuhl gelegten Jacken und Taschen gegriffen und Geldbörse und Bargeld entwendet haben. Anschließend entfernte sich das Duo in Richtung Sonnenallee. Als die Gäste das Fehlen der Gegenstände bemerkten, nahmen Angestellte des Restaurants die Verfolgung auf und erkannten die Beiden in der Donaustraße wieder. Als sie die Diebe stellen und festhalten wollten, zog der Jüngere eine Schere und bedrohte seine Verfolger. Diese ließen sich jedoch nicht beeindrucken und hielten die Beiden bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten fest. Die Beamten nahmen diese fest. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie dem zuständigen Abschnittskommissariat der Polizeidirektion 5 überstellt.