Mutmaßlicher Räuber mit Bildern gesucht

Nr. 1998

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem Unbekannten. Der Abgebildete steht im Verdacht, am 20. Juli 2018, gegen 11 Uhr, einer 56-Jährigen auf der Rolltreppe des U-Bahnhofs Wittenbergplatz die Einkaufstasche entrissen zu haben. Mit dieser rannte der Mann anschließend die Rolltreppe nach oben, entnahm die Geldbörse und warf die Tasche anschließend der Geschädigten wieder zu.

In der Bahnhofsvorhalle wurde der flüchtende Tatverdächtige zunächst von unbekannt gebliebenen Passanten, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, gestoppt. Er konnte seine Flucht nach dem Versprühen von Reizgas aber fortsetzen, wobei er die Geldbörse der Geschädigten am Tatort zurückließ.

Täterbeschreibung: