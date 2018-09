Verletzte bei Verkehrsunfall

Nr. 1988

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Mitte wurden zwei Personen schwer verletzt. Nach Zeugenaussagen soll ein 51-Jähriger mit einem Kanalreinigungsfahrzeug gegen 18.35 Uhr die Chausseestraße in Richtung Müllerstraße befahren haben. An der Kreuzung Chausseestraße/Müllerstraße soll er hier mit eingeschalteter Warnleuchte bei rotem Ampellicht auf die Kreuzung gefahren sein. Ein 72-Jähriger, der dort die Invalidenstraße mit seinem VW in Richtung Invalidenpark befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Senior und seine 67-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, die der zuständige Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 übernommen hat, musste der Bereich gesperrt bleiben.