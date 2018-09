Shisha-Bar überfallen

Nr. 1981

Drei Unbekannte haben in der vergangenen Nacht eine Shisha-Bar in Hermsdorf überfallen. In der Fellbacher Straße betraten die Maskierten gegen 2.30 Uhr mit einer Machete bewaffnet das Geschäft und forderten von den beiden 18-jährigen Angestellten die Herausgabe der Tageseinnahmen. Mit geraubtem Geld flüchtete das Trio aus dem Geschäft in Richtung S-Bahnhof Hermsdorf. Die Angestellten blieben unverletzt. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 führt die weiteren Ermittlungen.