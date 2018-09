Nr. 1977

Heute Morgen soll ein Unbekannter einen Mann in einer S-Bahn in Gesundbrunnen antisemitisch beleidigt haben. Den Angaben des 35 Jahre alten Mannes zufolge sei er kurz vor 8 Uhr in einer Straßenbahn der Linie M 10 in Richtung Hauptbahnhof unterwegs gewesen und das erste Mal von dem Unbekannten angesprochen worden. Beim Ausstieg am Hauptbahnhof soll er dann die Beleidigung ausgesprochen haben, bevor er in Richtung Lehrter Straße verschwand. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen.