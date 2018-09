Fußgängerin schwer verletzt

Nr. 1972

Gestern Abend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Tiergarten, bei dem eine Fußgängerin schwere Verletzungen davontrug. Ersten Ermittlungen zufolge soll die 76-Jährige gegen 19.40 Uhr die Fahrbahn der Potsdamer Straße betreten haben. Hier wurde sie von dem 49-jährigen Fahrer eines Peugeot-Transporters erfasst, der in Richtung Bülowstraße unterwegs war. Die Fußgängerin zog sich diverse schwere Verletzungen zu und kam mit Rettungskräften zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik. Ob die Fußgängerin unachtsam die Fahrbahn betrat ist nun Teil der Ermittlungen, die der Verkehrsdienst der Direktion 3 führt.