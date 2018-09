Führerscheine und Autos beschlagnahmt

Nr. 1964

Nach einem verbotenen Autorennen in Tiergarten in der vergangenen Nacht beschlagnahmten Polizisten zwei Führerscheine und zwei Autos. Gegen 00.40 Uhr hielt eine Funkwagenbesatzung an einer roten Ampel am Lützowplatz. An der nächsten Kreuzung Schillstraße Ecke Kurfürstenstraße sahen sie drei hochmotorisierte Autos nebeneinander stehen, von denen laute Motorengeräusche zu hören waren. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigten ein Audi, ein Porsche und ein Lamborghini stark. Während der Audi- und der Lamborghini-Fahrer dieses nach ungefähr 150 Metern beendeten, fuhr der Fahrer des Porsche mit hoher Geschwindigkeit weiter. An der Kreuzung An der Urania Ecke Kleiststraße konnten die Polizisten, die mit Blaulicht die Verfolgung aufnahmen, den Porsche stoppen. Der Fahrer des Audis kam hinzu, während der Fahrer des Lamborghinis flüchtete. Die Personalien des 22-jährigen Audi-Fahrers und des 26-jährigen Porsche-Fahrers wurden aufgenommen. Nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung beschlagnahmten die Beamten beide Autos sowie die Führerscheine der Fahrer, bevor die beiden ihren Weg fortsetzen durften. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.