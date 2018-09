Motorradfahrer schwer verletzt

Nr. 1962

In den gestrigen Nachmittagsstunden ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Kreuzberg, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Chevrolet auf der Gitschiner Straße und soll bei Rot die Kreuzung an der Alexandrinenstraße überquert haben. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem 45-jährigen Kawasaki-Fahrer, der auf der Alexandrinenstraße in Richtung Neuenburger Straße fuhr. Der Motorradfahrer zog sich dabei diverse Brüche sowie Kopfverletzungen zu und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.