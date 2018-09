Musik zu laut – Nachbar niedergestochen

Nr. 1961

Gestern Abend stach ein Mann auf seinen Nachbarn in Rudow ein. Gegen 21.30 Uhr habe ein 54-Jähriger bei seinem 61 Jahre alten Nachbarn in einem Wohnhaus im Selgenauer Weg geklingelt, um ihn zu bitten, die Musik leiser zu machen. Sofort nach der Türöffnung soll der Ältere den Jüngeren mit Reizgas besprüht, auf ihn eingeschlagen und letztlich mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Der 54-Jährige konnte sich zu einer Nachbarin retten und von dort die Polizei alarmieren. Beamten des Abschnitts 56 gelang es, den Messerstecher zum Öffnen seiner Wohnungstür zu bewegen. Anschließend nahmen sie ihn vorläufig fest, brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung in eine Gefangenensammelstelle und entließen ihn im Anschluss wieder. Der 54-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.