Raub in U-Bahn-Fahrstuhl - Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Nr. 1959

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem Unbekannten, der eine 88-Jährige im August 2018 auf einem U-Bahnhof in Mitte beraubt haben soll. Den bisherigen Ermittlungen zufolge stieg die Seniorin am Montag, dem 6. August 2018, gegen 20.15 Uhr am U-Bahnhof Oranienburger Tor aus einem Zug der Linie U6. Der Tatverdächtige folgte ihr über den Bahnsteig bis in den Fahrstuhl, habe dort in die Manteltasche der Frau gegriffen und ihre Geldbörse entwendet. Die Dame versuchte daraufhin, unter anderem durch Einsatz ihres Gehstocks, sich zur Wehr zu setzen, was ihr jedoch nicht gelang. Sie erlitt leichte Verletzungen an der linken Hand.