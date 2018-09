Verletzte nach Streit

Nr. 1955

In den gestrigen Abendstunden kam es in Wilhelmstadt zu einem Streit, aus dem zwei Verletzte resultierten. Zeugenangaben zufolge kam es gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz in der Stichstraße zu dem Streit zwischen einem 16-Jährigen und einem 21 Jahre alten Mann. Nachdem der Jüngere versucht haben soll, den Älteren mit einer Metallstange zu schlagen, habe der den Angriff abgewehrt und dem 16-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Unmittelbar danach soll der 21-Jährige von einem 34-Jährigen mit einem Messer angegriffen worden sein. Hierbei erlitt er Schnitt- und Stichverletzungen und wurde von alarmierten Rettungskräften in eine Klinik gebracht, in der er operiert werden musste. Während der 16-Jährige nach erkennungsdienstlicher und ambulanter Behandlung seiner Mutter übergeben wurde, gelang dem 34-Jährigen die Flucht. Er ist jedoch den Zeugen bekannt, sodass seine Personalien feststehen.