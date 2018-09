Raub einer Tasche - Festnahme

Nr. 1948

Festgenommen wurde gestern Nachmittag ein Mann in Kreuzberg, nachdem er eine Tasche geraubt haben soll. Den ersten Ermittlungen zufolge soll der 39-Jährige gegen 17.45 Uhr in der Skalitzer Straße an den 57-jährigen herangetreten sein, ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm seine Tasche entrissen haben. Ein Zivilfahnder beobachtete die Tat und konnte den Tatverdächtigen nach kurzer Verfolgung in der Nähe vorläufig festnehmen. Der Verbleib der Tasche ist unbekannt. Der Überfallene erlitt Gesichtsverletzungen und wurde von hinzugerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, dass er ohne ärztliche Behandlung wieder verließ. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der Festgenommene dem Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 übergeben.