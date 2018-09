Fahrgast verprügelt – Tatverdächtiger gesucht

Nach Zeugenaussagen nahm der Mann Platz und legte seine Beine auf den gegenüberliegenden Sitz. Dadurch konnte eine ältere Dame sich nicht setzen. Das spätere Opfer sprach den Mann an und bat ihn, die Füße vom Sitz zu nehmen. Dieser reagierte sehr aggressiv und soll den Fahrgast angeschrien, angespuckt und dann mehrfach mit der Faust in Gesicht geschlagen haben. An der Haltestelle Am Tierpark/Alfred-Kowalke-Straße flüchtete der Gesuchte aus der Straßenbahn. Das Opfer erlitt durch die Schläge Verletzungen im Gesicht sowie an den Zähnen und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.