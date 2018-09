Zwei Schwerverletzte nach Raub

Nr. 1935

In Kreuzberg wurden gestern Abend zwei Brüder beraubt und schwer verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge sprachen gegen 19.30 Uhr vier bis fünf Jugendliche den 22-Jährigen und seinen 24-jährigen Bruder am U-Bahnhof Kottbusser Tor auf den Treppenstufen zum Ausgang Reichenberger Straße an und fragten nach ihren Tascheninhalten. Nach einem darauffolgenden Streitgespräch schlugen die Jugendlichen den jungen Männern ins Gesicht. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Gruppe und den Männern, in deren Verlauf der Jüngere eine oberflächliche Schnittwunde am Hals erlitt, während sein Bruder eine tiefe Schnittverletzung an einem Bein davontrug. Die Verletzungen sollen mit einem Messer zugefügt worden sein. Mit der Tasche des 22-Jährigen flüchtete die Gruppe dann in Richtung Oranienplatz. Beide Verletzten wurden von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär verblieben. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.