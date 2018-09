Abdeckplanen von Motorrädern angezündet

Nr. 1933

Unbekannte zündeten gestern Abend im Märkischen Viertel zwei Abdeckplanen von Motorrädern an. Gegen 20.50 Uhr bemerkte eine Anwohnerin am Wilhelmsruher Damm eine in Flammen stehende Abdeckplane eines Motorrades und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Das Motorrad sowie zwei daneben stehende Roller wurden Opfer der Flammen und brannten komplett nieder. Das Feuer griff zudem auf eine Aprilia und einen weiteren Roller über. Beide brannten ebenfalls aus. Auch ein in der Nähe geparktes Taxi, Marke Mercedes, wurde nahezu total zerstört. Weiterhin wurden ein Nissan und ein Kia durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt.

Gegen 21.30 Uhr stellten Zivilpolizisten zudem auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine weitere in Brand gesetzte Abdeckplane einer Suzuki fest, die von einer Zeugin bereits gelöscht worden war. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.