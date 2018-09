Nr. 1930

In Pankow wurde heute früh ein Auto in die Panke gefahren. Ein Radfahrer, der auf dem Usedom-Radweg entlang der Pasewalker Straße unterwegs war, alarmierte gegen 6.15 Uhr Polizei und Feuerwehr, als er den Ford im Bachbett feststellte. Die Fahrzeugbeleuchtung war eingeschaltet, die Seitenscheiben der Fahrer- und Beifahrerseite waren geöffnet und sämtliche Türen geschlossen. Darüber hinaus befanden sich keine Kennzeichen an dem Wagen. Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen den Wagen aus der Panke zurück auf den Weg. Späteren Erkenntnissen zufolge war der Wagen von einem Gelände einer Autoverwertung in der Mühlenstraße gestohlen worden. Die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1.