Raub in Einfamilienhaus

Nr. 1919

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Raub in einem Einfamilienhaus in Bohnsdorf. Nach bisherigen Ermittlungen brachen zwei Männer gegen 0.30 Uhr in das Haus ein und trafen auf einen 70-jährigen Mitbewohner, den sie bedrohten und fesselten. Die Einbrecher entwendeten dann Kunstgegenstände, Geld, ein Auto sowie Kennzeichenschilder eines anderen Wagens und ließen den 70-Jährigen gefesselt zurück. Er konnte sich später selbst befreien und alarmierte die Polizei. Der Überfallene blieb körperlich unverletzt, steht aber unter dem Eindruck des Geschehenen. Das Kommissariat für Kunstdelikte beim Landeskriminalamt Berlin übernahm die Ermittlungen.