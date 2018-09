Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1918

Heute Vormittag erlitt eine Fußgängerin bei einem Unfall in Tempelhof schwere Verletzungen. Zeugenaussagen zufolge soll die 83-Jährige gegen 9.45 Uhr hinter einem stehenden Bus hervor auf die Fahrbahn der Straße Alt-Tempelhof getreten sein, ohne dabei offenbar auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Ein unbekannt gebliebener Autofahrer, der den mittleren Fahrstreifen in Richtung Germaniastraße befuhr, konnte noch rechtzeitig abbremsen. Als die Seniorin ihren Weg fortsetzte, wurde sie jedoch im linken Fahrstreifen von einem 29-jährigen VW-Fahrer erfasst. Sie erlitt hierbei schwere Kopf- und Beinverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 übernahm die Unfallbearbeitung.