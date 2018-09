Mutmaßlicher Trickbetrüger mit Bildern gesucht

Nr. 1943

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera suchen die Ermittler nach einem Unbekannten. Der Mann steht im Verdacht, mit einer EC-Karte am 5. Februar 2015 gegen 11.10 Uhr an einem Geldausgabeautomat am Prerower Platz in Neu-Hohenschönhausen unberechtigt Geld abgehoben zu haben. Am selben Tag gegen 15.10 Uhr wurde die Karte missbräuchlich dazu genutzt, um in einem Juweliergeschäft im Lindencenter Schmuck zu erwerben. Die Debit-Karte sowie die dazugehörige PIN-Nummer waren am 4. Februar 2015 gegen 11 Uhr bei einem Trickdiebstahl in einer Wohnung in der Strausberger Straße in Alt-Hohenschönhausen entwendet worden.