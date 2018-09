Mann geschlagen und schwer verletzt - Festnahme

Nr. 1911

Nachdem gestern früh in Fennpfuhl ein Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt wurde, ist heute Vormittag ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Gegen 4.20 Uhr gerieten zwei miteinander bekannte Gäste eines Lokals in der Landsberger Allee aneinander. Ein 51-Jähriger soll den 36-Jährigen dabei zu Boden gebracht und mehrfach so heftig gegen den Kopf geschlagen haben, dass dieser zahlreiche, massive Schädelfrakturen erlitt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Ältere flüchtete zunächst, wurde jedoch heute gegen 10.20 Uhr in seiner Wohnung am Weißenseer Weg festgenommen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 6 dauern derzeit noch an.