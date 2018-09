Tragischer Verlauf eines Brandes

Nr. 1910

Einen tragischen Verlauf nahm gestern Abend ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neukölln. Nach ersten Erkenntnissen alarmierten Bewohner eines Hauses in der Dieselstraße gegen 21.15 Uhr die Feuerwehr. Dort hatten sie zuvor einen Brand im Hausflur des 4. Obergeschosses entdeckt. Während vier Bewohner im Alter von 41 bis 69 Jahren das Haus über die Treppen verließen und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht wurden, mussten zwei Kinder im Alter von sieben und 13 Jahren, sowie deren 62-jährige Großmutter bewusstlos aus einem Aufzug gerettet werden. Alle drei wurden von Rettungskräften ebenfalls in Kliniken gebracht. Die 62-Jährige erlag dort ihren Verletzungen. Die beiden Kinder werden stationär behandelt. Schaulustige, aber auch evakuierte Bewohner des Hauses, drängten sich nah an die Rettungskräfte und Brandbekämpfer heran, so dass weitere Polizeikräfte angefordert werden mussten, um die Arbeit von Feuerwehr und Sanitätern zu gewährleisten. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.