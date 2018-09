Mehrere Pkw und Transporter in Brand gesetzt

Charlottenburg-Wilmersdorf/Reinickendorf

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht zwei Transporter und zwei Pkw in Wilmersdorf und in Reinickendorf in Brand gesetzt. In beiden Fällen ermittelt nun ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes wegen Brandstiftung.

Nr. 1907

Gegen 1.25 Uhr alarmierte ein Passant die Feuerwehr in die Sächsische Straße, nachdem er auf dem Beifahrersitz eines Peugeot Transporters einen Brand entdeckte. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten das Feuer. Der Wagen wurde durch die Flammen jedoch erheblich beschädigt und ist nicht mehr fahrfähig.

Nr. 1908

In der Auguste-Victoria-Allee stellten Anwohner kurz nach 4 Uhr drei brennende Kraftfahrzeuge fest und alarmierten die Feuerwehr und die Polizei. Rettungskräfte der Feuerwehr löschten die in Flammen stehenden Autos, bei denen es sich um einen Audi, einen VW Bus sowie einen Opel handelte. Das Feuer verursachte erhebliche Sachschäden.