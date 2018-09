Verletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 1903

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Wilmersdorf sind ein 56-jähriger Rollerfahrer und seine Ehefrau verletzt worden. Gegen 18.10 Uhr befuhr nach bisherigen Erkenntnissen eine 45-Jährige mit ihrem Land Rover die Pariser Straße in Richtung Ludwigkirchplatz und stieß an der Emser Straße mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Zweirad zusammen. Der Fahrer und seine 53-jährige Sozia stürzten mit dem Roller und verletzten sich. Rettungskräfte brachten die Verletzten zu Behandlungen in Krankenhäuser. Während der Rollerfahrer mit Arm-, Bein-, Kopf- und Rumpfverletzungen stationär in der Klinik verbleiben musste, wurde die 53-Jährige nach Behandlung ihrer Schulterverletzungen entlassen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 hat die Unfallbearbeitung übernommen.