Festnahme nach Diebstahl aus einem Auto

Nr. 1902

In Rahnsdorf nahmen Polizisten gestern Nachmittag einen Mann nach einem Diebstahl aus einem Auto vorläufig fest. Ersten Ermittlungen zufolge bemerkte ein 41-Jähriger gegen 15.20 Uhr den später Festgenommenen in seinem Skoda, den er auf einem Parkplatz am Fürstenwalder Damm geparkt hatte. Ihm gelang es zunächst den 32-Jährigen festzuhalten. Dieser wand sich dann aber aus seinem T-Shirt und flüchtete mit nacktem Oberkörper und dem Handy des 41-Jährigen, das aus dem Skoda gestohlen wurde. Alarmierte Polizisten nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf in Nähe fest. Das Mobiltelefon fanden sie nicht. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 6 übergeben.