Nr. 1900

In der vergangenen Nacht brannte ein Pkw in Hellersdorf. Ein Anwohner der Eisenacher Straße sah gegen 0.15 Uhr von seinem Balkon aus das brennende Auto und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten das Feuer an dem Ford. Die Ermittlungen übernahm ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin.